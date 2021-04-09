Manchester United ve Roma tur kapısını araladı
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Manchester United ve Roma tur kapısını araladı

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Manchester United ve Roma tur kapısını araladı

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları oynandı. Manchester United ve Roma deplasmanda bulduğu iki golle turun kapısını araladı. İngiliz devi, Granada'yı 2-0'la geçerken, İtalyanlar ise Ajax'ı 2-1 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçlarında Manchester United ve Roma deplasmandan avantajlı skorla evlerine dönüyor.

KIRMIZI ŞEYTANLAR'DAN RAHAT GALİBİYET

İspanyol ekibi Granada ile İngiliz temsilcisi Manchester United karşı karşıya geldiği mücadelede kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip oldu. Kırmızı Şeytanlar'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Marcus Rashford ve 90. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes kaydetti.

İTALYANLARI YENEMİYORLAR

Gecenin diğer maçında Ajax, evinde Roma ile karşı karşıya geldi. Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadeleyi Roma 2-1 kazandı ve İtalya'ya büyük avantajı taşıdı. Ajax, 39. dakikada Klaaseen'in golüyle öne geçerken, Roma'nın beraberlik golünü 57. dakikada Pellegrini kaydetti. 87. dakikada sahneye çıkan Ibanez, attığı golle takımının maçtan üstünlükle ayrılmasını sağladı. Öte yandan Ajax'ta Dusan Tadic, 53. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Pau Lopez'i geçemedi ve 15 penaltı sonra ilk kez penaltı kaçırdı. Hollanda devi Ajax, Aralık 2002'den bu yana Avrupa'da konuk ettiği İtalyan takımlarını yenemedi.

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