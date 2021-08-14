Manchester United, sezona farklı galibiyetle başladı
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Manchester United, sezona farklı galibiyetle başladı

Manchester United, sezona farklı galibiyetle başladı
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig'de oynanan ilk hafta maçında Manchester United, sahasında Leeds United'ı 5-1 yendi.

İngiltere Premier Lig'de oynanan ilk hafta maçında Manchester United, sahasında Leeds United'ı 5-1 yendi.

Yeni sezona Old Trafford Stadı'nda Marcelo Bielsa yönetimindeki Leeds United'ı ağırlayarak başlayan Manchester United, baştan sona üstün bir futbol sergilediği maçı farklı kazandı.

Manchester ekibine galibiyeti getiren golleri 30, 54 ve 60. dakikalarda Bruno Fernandes, 52. dakikada Mason Greenwood ile 68. dakikada Fred atarken, konuk ekibin tek golünü 48. dakikada Luke Ayling kaydetti.

Portekizli futbolcu, Premier Lig'in ilk haftasında "hat-trick" yapan 10. futbolcu oldu.

Ev sahibi takımda 75 dakika sahada kalan Paul Pogba, Leeds United karşısında ortaya koyduğu performansla alkış aldı. Takımının attığı dört golün pasını veren Fransız yıldız, geçen sezon ligde 26 maçta üç gol pası vermişti.

Manchester United'ın Borussia Dortmund'dan transfer ettiği Jadon Sancho, 75. dakikada Daniel James'in yerine oyuna girdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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