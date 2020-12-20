Manchester United, sahasında Leeds United'ı 6-2'yle geçti

Premier Lig'in 14. haftasında Manchester United, 8 golün atıldığı mücadelede Leeds United'ı 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı.

Premier Lig'in 14. haftasında Manchester United ile Leeds United karşı karşıya geldi. Kırmızı Şeytanlar maçı 6-2 kazandı.

Karşılaşmada Manchester United'ın golleri, 2. ve 3. dakikalarda McTominay, 20. ve 70. dakikalarda Bruno Fernandes, 37. dakikada Lindelof ve 66. dakikada Daniel James'ten geldi.

3. SIRAYA YÜKSELDİLER

Leeds'in golleri ise 42. dakikada Cooper ve 74. dakikada Stuart Dallas'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte bir maç eksiği bulunan Manchester United, puanını 26 yaparak 3. sıraya yükseldi. Ligdeki 7. yenilgisini alan Leeds United ise 17 puanda kaldı.