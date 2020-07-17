Manchester United maçında oksijen tedavisi uygulanan Patrick van Aanholt, yürekleri ağızlara getirdi Premier Lig'in 36. haftasında Manchester United'ın Crystal Palace'ı 2-0 mağlup ettiği maçta sakatlanan Patrick van Aanholt'a sahada oksijen tedavisi uygulandı. Omzu çıktığı söylenen Hollandalı futbolcu, sakatlığıyla yürekleri ağızlara getirdi.

Manchester United, Premier Lig'in 36. haftasında Crystal Palace'a konuk oldu. Kırmızı şeytanlar, mücadeleyi 2-0 kazanırken Palace oyuncusu Patrick van Aanholt, karşılaşmanın 84. dakikasında yürekler ağızlara getiren bir sakatlık yaşadı.

Anthony Martial ile girdiği pozisyonda omzunun üstüne kötü bir şekilde düşen Hollandalı sol bek, oksijen tedavisine ihtiyaç duydu. 29 yaşındaki oyuncu, izleyicileri korkutan bir görüntü verdi ve sahadan sedye yardımıyla çıkarıldı.

Omzunun çıktığı söylenen Van Aanholt'un sahalardan ne kadar süreyle uzak kalacağı röntgen sonuçlarının ardından netlik kazanacak.

"ÖNÜMÜZDEKİ SEZON DÖNMESİNİ UMUYORUM"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Crystal Palace Teknik Direktörü Roy Hodgson, oyuncunun ne zaman döneceğini bilmediğini fakat gelecek sezon van Aanholt'un sahalarda olmasını umduğunu söyledi.

Deneyimli çalıştırıcı, "Sanırım bir operasyon geçirecek. Savunma oyuncularımız açısından kötü bir şansımız var. Çıkık bir omzun iyileşme süresini bilmiyorum fakat sadece önümüzdeki sezon dönmesini umuyorum" ifadelerini kullandı.