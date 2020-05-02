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Manchester United, Jadon Sancho'yu 110 milyon euroya transfer edip global pazarlama yüzü yapacak

Manchester United, Jadon Sancho'yu 110 milyon euroya transfer edip global pazarlama yüzü yapacak
02.05.2020 08:28 | Son Güncelleme: 02.05.2020 08:34

Manchester United, Dortmund ile arasındaki sözlü anlaşmanın ortaya çıkması sonrası Jadon Sancho için 110 milyon euro civarında bir rakamı gözden çıkardı. Sancho, hem sahada hem de saha dışında Manchester United'ın global pazarlama hamlesi olacak.

Jadon Sancho ile Borussia Dortmund arasındaki sözlü anlaşmanın ortaya çıkması sonrası Manchester United, İngiliz yetenek için rekor kırmaya hazırlanıyor.

Bild'de yer alan habere göre; Jadon Sancho'nun sözleşmesinde bir çıkış maddesi bulunmuyor ancak Eylül 2018'de sözleşme yenilenirken sözlü bir anlaşmaya varıldı. 2020 yazında 110 milyon euro civarı bir teklif olması ve Sancho'nun da gitmek istemesi halinde Dortmund, bu transfere onay verecek. Dortmund da İngiliz oyuncuya duyduğu saygıdan ötürü bu sözüne sadık kalacak.

Paul Pogba'ya ödediği 105 milyon euro ile 2016'da transfer rekoru kıran Manchester United, Jadon Sancho'yu alarak iki yönlü bir transfer stratejisini de harekete geçirecek.

UNITED İÇİN SANCHO, BİR OYUNCUDAN DAHA FAZLASI

Marcus Rashford, Anthony Martial gibi genç yetenekli oyuncularının yanına 20 yaşındaki Jadon Sancho'yu da ekleyerek önümüzdeki yılların rüya hücum hatlarından birini hedefleyen United, ayrıca efsanevi 7 numarasının da sahibini bulacak. Alexis Sanchez sonrası boşta olan 7 numarayı Sancho'ya giydirecek olan İngiliz devi, pazarlama alanında da büyük bir hamle yapacak.

Pazarlama konusunda dünyanın en iyisi olarak gösterilen Manchester United, geçmişte David Beckham ve Cristiano Ronaldo'da da olduğu gibi Jadon Sancho'yu global bir marka ve kulüp yüzü haline getirecek.

Manchester United, Jadon Sancho'yu 110 milyon euroya transfer edip global pazarlama yüzü yapacak
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