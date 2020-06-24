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Manchester United, evinde Sheffield United'ı 3-0 yendi

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Manchester United, Fransız futbolcusu Anthony Martial'in hat trick yaptığı karşılaşmada Sheffield United'ı 3-0 mağlup etti.

Manchester United, evinde Sheffield United'ı 3-0 yendi
24.06.2020 23:00 | Son Güncelleme: 24.06.2020 23:46

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Sheffield United'ı konuk eden Manchester United, Fransız futbolcu Anthony Martial ile sonuca gitti.

Maçın henüz 7. dakikada Marcus Rashford'ın sağ kanattan sert ortasına altıpas içinde dokunan Martial, Kırmızı Şeytanları öne geçirdi. Fransız oyuncu, 44. dakikada ise Aaron Wan-Bissaka'nın yerden pasını filelere yolladı ve 2-0 yaptı. Karşılaşmanın 74. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Martial, Manchester United'ın sahadan 3-0'lık sonuçla galip ayrılmasını sağladı.

Bu sonuçla Manchester ekibi puanını 49 yaparken Sheffield United 44 puanda kaldı.

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