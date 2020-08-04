Manchester United'dan genç oyuncusu Williams'a yeni sözleşme İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, 19 yaşındaki sol beki Brandon Williams'ın sözleşmesini uzattı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, 19 yaşındaki sol beki Brandon Williams'ın sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, İngiliz futbolcu ile Haziran 2024'e kadar geçerli yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Williams'ın sözleşmesine bir yıllık uzatma opsiyonu da eklendiği aktarıldı.

Manchester United altyapısından yetişen Williams, geçen sezon tüm kulvarlarda 39 maça çıkıp 1 gol kaydetti.

Kaynak: AA