Manchester United'dan Fenerbahçe'nin planına darbe! Löw hayalleri suya düştü - Haberler

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Manchester United'dan Fenerbahçe'nin planına darbe! Löw hayalleri suya düştü

Haberler.com - Spor
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Manchester United'dan Fenerbahçe'nin planına darbe! Löw hayalleri suya düştü

Ralf Rangnick'ten memnun olmayan Manchester United, Joachim Löw için devreye girdi. İngiliz devinin, Fenerbahçe ile prensipte anlaşmaya varan Alman hocaya cazip bir teklif götüreceği belirtildi.

Teknik direktör Ralf Rangnick'in yönetiminden ve oyuncularla ilişkisinden rahatsızlıktan duyan İngiliz devi Manchester United, Alman hoca Löw için temaslara başladı. Ada basınındaki haberlerde Manchester United yönetiminin, tecrübeli çalıştırıcıyı takımın başında görmek istediği yazılıyor.

Manchester United'dan Fenerbahçe'nin planına darbe! Löw hayalleri suya düştü

ALİ KOÇ'TAN ÖNLEM

Bu hamle üzerine Başkan Ali Koç ve kurmayları kolları sıvadı. Prensipte anlaşılan Löw'ü takımın başına geçirmek isteyen Başkan Ali Koç, elini çabuk tutmak istiyor. Fenerbahçe'de üst düzey yöneticilerin, 62 yaşındaki teknik adama imza attırmaya çalışacağı öğrenildi.

Manchester United'dan Fenerbahçe'nin planına darbe! Löw hayalleri suya düştü

KARTAL'IN DURUMU BELİRSİZ

Joachim Löw'le daha önce yapılan anlaşmada İsmail Kartal'ın da kulüpte kalması üzerine fikir birliğine varılmıştı. Löw'ün Manchester'a gitmesi durumunda Kartal'ın önümüzdeki sezon kulüpte olma ihtimali zayıf görülüyor.

Haberler.com - Spor

İsmail Kartal, Joachim Löw, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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