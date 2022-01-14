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Hepsi illallah etti! Manchester United'da Ronaldo depremi yaşanıyor

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Manchester United'da Cristiano Ronaldo depremi yaşanıyor. Takımdaki birçok futbolcu sahada hata yapmaktan ve Ronaldo'ya pas verememekten korkuyor. Ronaldo da çalışmalarda yalnız bırakıldığı için şikayetçi. Portekizli yıldıza karşı tecrübeli futbolcular da cephe almış durumda.

İngiliz medyasında Cristiano Ronaldo'nun mutsuzluğuna dair çıkan haberlerin ardı arkası kesilmiyor. DailyMail'deki habere göre; spor salonunda ekstra çalışmalar yapan Cristiano Ronaldo'nun kendisine uyum sağlamayan takımdan şikayetçi.

Manchester United'da Ronaldo krizi! Tüm takım ondan şikayetçi

GENÇLER RAHATSIZ

Birçok futbolcu sahada hata yapmaktan ve Ronaldo'ya pas verememekten dolayı şikayetçi. Son karşılaşmalarda Cavani'nin de saha içinde Ronaldo'ya sitemleri olmuştu. Bruno Fernandes dışında Ronaldo'ya karşı futbolculardan tavrı sıcak değil.

Manchester United'da Ronaldo krizi! Tüm takım ondan şikayetçi

AYRILIK YAŞANABİLİR

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'dan ayrılma ihtimali hiç sürpriz görülmüyor. Yeni teknik direktör Ragnick'in de Ronaldo'dan çok hoşlandığı söylenemez.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

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