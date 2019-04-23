Manchester United'da 4-0'lık Mağlubiyet Sonrası Hakaretler Havada Uçuştu!

Şampiyonlar Ligi mücadelesini sürdüren Manchester United bu hafta Everton'a 4-0 mağlup oldu. Ole Gunnar Solskjaer'in ekibi; Richarlison, Gylfi Sigurdsson, Lucas Digne ve Theo Walcott'un golleriyle adeta darmadağın olmuştu.

SOYUNMA ODASINDA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

İngiliz medyasından Daily Mail'in haberine göre ise Manchester United'lı oyuncular maçın bitiş düdüğünün ardından soyunma odasında birbirlerine girdiler. El hareketleri, küfürler, bağırışlar havada uçuştu. Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ise takımı yarım saatten fazla soyunma odasından çıkarmadı.

"SOYUNMA ODASINDA SAYGI YOKTU"

Dün akşam SkySports'a konuşan Paul Pogba ise "Soyunma odasında her şey konuşuldu. Doğrular söylendi ancak saygı yoktu" dedi.64 puanlı Manchester United 6. sırada ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mutlaka ilk 4'te yer alması gerekiyor. 4. sırada ise 67 puanlı Chelsea bulunuyor.

(Fanatik)