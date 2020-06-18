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Manchester United, Cengiz Ünder için 30 milyon euro ödemeye hazır

Manchester United, Borussia Dortmund'un Jadon Sancho transferi için indirime gitmemesi üzerine rotayı milli futbolcu Cengiz Ünder'e çevirdi. İtalya basını, Kırmızı Şeytanlar'ın Cengiz için 30 milyon euro ödemeye hazır oladuğunu yazdı.

18.06.2020 21:04 | Son Güncelleme: 18.06.2020 21:16

Dünya devi Manchester United'ın Roma'dan ayrılması gündeme gelen milli futbolcu Cengiz Ünder'i istediği iddia edildi.

İtalya'nın ünlü gazetesi Corriere dello Sport'un haberine göre, İngiliz ekibi, yıldız futbolcu için 30 milyon euroyu gözden çıkardı.

Habere göre Manchester United, Borussia Dortmund'un 125 milyon euro bonservis bedeli belirlediği Jadon Sancho'nun fiyatını düşürmeye çalışıyor. Alman ekibi ise bu isteğe mesafeli. Kırmızı Şeytanlar da Sancho'nun alternatiflerinden biri olarak Cengiz Ünder'i belirledi ve bu transfer için 30 milyon euro ödemeye hazır.

Cengiz Ünder'in bonservis bedelinin düşük olması transfer olasılığını artırırken; United, Roma'nın sahibi James Pallotta'nın danışmanlığını yapan Tottenham eski sportif direktörü Franco Baldini'den de milli futbolcu için olumlu referans aldı.

20 MAÇTA 3 GOL ATTI

Roma ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cengiz Ünder, bu sezon İtalyan ekibiyle 20 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.

Manchester United, Cengiz Ünder için 30 milyon euro ödemeye hazır
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