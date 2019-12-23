Manchester City'nin Wolves Deplasmanında Attığı En İyi Goller

23.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:16

Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Wolverhampton'ın sahası Molineux Stadyumu'nda Samir Nasri, Edin Dzeko ve Carlos Tevez gibi yıldızlarının ayağından bulduğu en iyi golleri sizler için sıraladık..