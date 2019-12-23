Manchester City'nin Wolves Deplasmanında Attığı En İyi Goller
Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Wolverhampton'ın sahası Molineux Stadyumu'nda Samir Nasri, Edin Dzeko ve Carlos Tevez gibi yıldızlarının ayağından bulduğu en iyi golleri sizler için sıraladık..
23.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:16
Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Wolverhampton'ın sahası Molineux Stadyumu'nda Samir Nasri, Edin Dzeko ve Carlos Tevez gibi yıldızlarının ayağından bulduğu en iyi golleri sizler için sıraladık..
Kaynak: Dugout
HABER YORUMLARI