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Manchester City'nin Wolves Deplasmanında Attığı En İyi Goller

Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Wolverhampton'ın sahası Molineux Stadyumu'nda Samir Nasri, Edin Dzeko ve Carlos Tevez gibi yıldızlarının ayağından bulduğu en iyi golleri sizler için sıraladık..

23.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:16

Premier Lig ekiplerinden 'nin Wolverhampton'ın sahası Molineux Stadyumu'nda , ve Carlos Tevez gibi yıldızlarının ayağından bulduğu en iyi golleri sizler için sıraladık..

Kaynak: Dugout

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