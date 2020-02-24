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Manchester City'nin Leicester City'e Attığı En İyi Goller

Manchester City'nin Leicester City'e attığı gollerden en iyilerini sizler için derledik. Vincent Kompany, Frank Lampard, Kevin De Bruyne ve daha birçok yıldız ismin gollerinden derlediğimiz video Dugout farkıyla sizlerle.

24.02.2020 18:21 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:21

'nin Leicester City'e attığı gollerden en iyilerini sizler için derledik. , , Kevin de Bruyne ve daha birçok yıldız ismin gollerinden derlediğimiz Dugout farkıyla sizlerle.

Kaynak: Dugout

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