Manchester City'nin Leicester City'e Attığı En İyi Goller

24.02.2020 18:21 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:21

Manchester City'nin Leicester City'e attığı gollerden en iyilerini sizler için derledik. Vincent Kompany, Frank Lampard, Kevin de Bruyne ve daha birçok yıldız ismin gollerinden derlediğimiz video Dugout farkıyla sizlerle.