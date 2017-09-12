Manchester City - Liverpool Maçında Yüzüne Tekme Yiyen Kaleci, Son Halini Paylaştı

Premier League'de Manchester City'nin Liverpool'u 5-0 mağlup ettiği karşılaşma City'nin farklı galibiyeti kadar, Sadio Mane'nin Ederson'a yaptığı müdahaleyle de akıllara kazındı.

HASTANELİK OLDU, YÜZÜNE 8 DİKİŞ ATILDI

Karşılaşmanın 37. dakikasında gelişen bir kontratakta yüksek atılan topu kontrol etmek isteyen Mane'nin kramponunun tabanı kaleci Ederson'un yüzüne geldi ve sert darbeyle yerde kalan Ederson, hastaneye kaldırıldı. Yüzüne sekiz dikiş atılan Ederson bir süre, Arsenal kalecisi Petr Cech'in kaskına benzer özel bir kaskla forma giyecek.

FOTOĞRAFINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Bunun dışında durumunun iyi olduğu gözlemlenen Ederson, yüzünün son halini sosyal medyadan paylaştı. Bu darbeden sonra oyundan atılan Mane, üç maç ceza aldı.