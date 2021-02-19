Manchester City, Lionel Messi'ye 430 milyon poundluk tarihe geçecek bir sözleşme sundu
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Manchester City, Lionel Messi'ye 430 milyon poundluk tarihe geçecek bir sözleşme sundu

19.02.2021 15:36 | Son Güncelleme: 19.02.2021 16:02

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek dünyaca ünlü yıldız Messi'ye dudak uçuklatan bir teklifte bulundu. City, Messi'ye 5 yıl için 430 milyon pound kazanacağı bir sözleşme önerdi.

Barcelona'dan sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Lionel Messi için PSG ile Manchester City kıyasıya bir rekabete girdi. İngiliz temsilcisi, Arjantinli süper stara futbol tarihinde daha önce görülmemiş bir teklifle geldi. The Sun'ın haberine göre City, Lionel Messi'ye 430 milyon poundluk bir sözleşme sundu.

Manchester City, Lionel Messi'ye 430 milyon poundluk tarihe geçecek bir sözleşme sundu

TARİHTE BİR İLK OLACAK

Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Messi için Manchester City, geçtiğimiz yaz da bir teklifte bulunmuştu. O zaman sunulan 5 yıllık sözleşme önerisinin 600 milyon pound olduğu belirtiliyordu. Fakat pandemi ve Messi'nin 34 yaşına gelmesi göz önünde bulundurularak indirimli haliyle bu teklif, 430 milyon pounda çekildi. Messi'ye 5 yıl için sunulan 430 milyon poundluk sözleşme futbol tarihinde görülmemiş bir teklif niteliği taşımakta.

Manchester City, Lionel Messi'ye 430 milyon poundluk tarihe geçecek bir sözleşme sundu
Haber Yorumları (6)
BİLİNMEYEN: 4. 192. 500. 000 TÜRK LİRASI YAPIYOR ARKADAŞLAR HESAPLADIM BİZİM İÇİN
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CİNCONLU: Ben Olsam Messi yerine Sabri Sarıoğlunu alırdım.
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REALİTE: nedir bu doymazlık midesini elmas lamı dolduracak bu doyumsuzlar, asıl futbol terörü bu sınırsız rakamlardır(bir futbolcuya verilen). . bu sistem çökmelidir.
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