Manchester City, konuk ettiği Brighton'ı 1-0 mağlup etti
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Manchester City, konuk ettiği Brighton'ı 1-0 mağlup etti

13.01.2021 23:11 | Son Güncelleme: 13.01.2021 23:15
Manchester City, konuk ettiği Brighton'ı 1-0 mağlup etti

Premier Lig'in 18. haftasında Manchester City, evinde Brighton Hove Albion'ı 1-0 mağlup etti ve ligde yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

Premier Lig'in 18. haftasında Manchester City ile Brighton Hove Albion karşı karşıya geldi. Etihad Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, tek golle kazandı.

Manchester City'nin tek golü ilk yarının son anlarında 44. dakikada De Bruyne'nin asistinde Phil Foden'dan geldi.

Bu sonuçla Premier Lig'de yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran City, puanını 32'ye yükseltti ve maç eksiğine rağmen 3. sıraya yerleşti. Brighton ise 14 puanla küme düşme hattının 1 sıra üstünde 17. sırada yer aldı.

Manchester City, Premier Lig'in 19. haftasında Crystal Palace ile karşılaşacak. Brighton ise aynı haftada Leeds United deplasmanına gidecek.

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