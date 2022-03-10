Manchester City kendini yormadı! İngiliz devi, Şampiyonlar Ligi'nde güle oynaya çeyrek finalde - Haberler

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Manchester City kendini yormadı! İngiliz devi, Şampiyonlar Ligi'nde güle oynaya çeyrek finalde

Haberler.com - Spor
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Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçında Manchester City, sahasında Sporting'le golsüz berabere kaldı. Portekiz'deki maçı 5-0 kazanan İngiliz devi, skor avantajıyla yarı final biletini cebine koydu.

Manchester City ile Sporting, Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçında Etihad'da karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz berabere sona ererken, İngiliz devi ilk maçta aldığı 5-0'lık skorun avantajıyla yarı finale yükseldi.

Manchester City kendini yormadı! İngiliz devi, Şampiyonlar Ligi'nde güle oynaya çeyrek finalde

PORTEKİZ'DEKİ SKOR TURU GETİRDİ

Manchester City kısmen rotasyona gittiği maçta Sporting'le golsüz berabere kaldı. Portekiz'deki maçta 5-0'lık skorla rakibinin fişini çeken İngiliz devi, Devler Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırdı.

Haberler.com - Spor

Manchester City FC, Şampiyonlar Ligi, Sporting, Spor, Haberler

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