Manchester City, İngiltere Federasyon Kupası'nda çeyrek finale çıktı
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Manchester City, İngiltere Federasyon Kupası'nda çeyrek finale çıktı

10.02.2021 22:33 | Son Güncelleme: 10.02.2021 22:36
Manchester City, İngiltere Federasyon Kupası'nda çeyrek finale çıktı

İngiltere Federasyon Kupası'nda Manchester City, Swansea City'yi 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

İngiltere Federasyon Kupası'nda Manchester City, Swansea City'yi 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Kupanın 5. tur mücadelesinde, lig lideri Manchester City, Liberty Stadı'nda Championship ekiplerinden Swansea City'nin konuğu oldu.

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Manchester City, 30. dakikada Kyle Walker, 47. dakikada Raheem Sterling ve 50. dakikada Gabriel Jesus'un ağları sarsmasıyla rakibini 3-1 mağlup etti. Swansea City'nin tek golünü, 77. dakikada Morgan Whittaker kaydetti.

Bu sonuçla Manchester City, turnuvada adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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