Manchester City İlk Kez Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i Mağlup Ediyor Şubat 2020'de Manchester City, Real Madrid'e karşı ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini kaydetti. Santiago Bernabéu'daki son 16 turunun ilk ayağında City, Gabriel Jesus ve Kevin De Bruyne'nin golleri ile 2-1 kazandı.

Şubat 2020'de Manchester City, Real Madrid'e karşı ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini kaydetti. Santiago Bernabéu'daki son 16 turunun ilk ayağında City, Gabriel Jesus ve Kevin de Bruyne'nin golleri ile 2-1 kazandı. Kaynak: Dugout