Manchester City, Guardiola'nın Sözleşmesini 2021 Yılına Kadar Uzattı

Premier Ligde sezonu şampiyon tamamlayan Manchester City'den sürpriz bir hamle geldi.

Manchester City, menajer Pep Guardiola'nın sözleşmesini uzattı. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada Guardiola'nın sözleşmesinin 2021 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

"ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İmzanın ardından konuşan Pep Guardiola, "Burada bulunduğum her gün çalışmaktan keyif aldım. Önümüzdeki yıllarda da elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Kulübün CEO'su Ferran Soriano da kısa bir açıklama yaparken "Manchester City için fantastik bir olay. Pep rekorlar kırarak Premier League'de başarılı olunabileceğini ispatladı" ifadelerini kullandı.