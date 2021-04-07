Manchester City galibiyeti 90'da aldı
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Manchester City galibiyeti 90'da aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Manchester City galibiyeti 90'da aldı

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Manchester City, sahasında Dortmund'u 2-1 mağlup ederek avantaj elde etti.

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Manchester City, sahasında Dortmund'u 2-1 mağlup ederek avantaj elde etti.

Maçın 19. dakikasında Mahrez'in asisti ile Kevin de Bruyne Manchester City'i öne geçirdi. Bu dakikadan sonra daha dengeli devem eden karşılaşmanın devresi de 1-0 Manchester City üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıda Dortmund daha baskılı oyunu ile oyuna denge getirmek için büyük mücadele verdi ve 84. dakikada Marco Reus ile skoru 1-1 yaptı. Golün hemen ardından vites yükselten Mancheste City, 90. dakikada Foden ile tekrar öne geçti ve mücadeleden de 2-1 galip ayrıldı.

Rövanş karşılaşması ise 14 Nisan Çarşamba günü Signal-Iduna Park'ta oynanacak. - İSTANBUL

Manchester City galibiyeti 90'da aldı
Manchester City galibiyeti 90'da aldı
Manchester City galibiyeti 90'da aldı
Manchester City galibiyeti 90'da aldı
Manchester City galibiyeti 90'da aldı
Manchester City galibiyeti 90'da aldı
Manchester City galibiyeti 90'da aldı
Manchester City galibiyeti 90'da aldı
Manchester City galibiyeti 90'da aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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