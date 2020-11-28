Manchester City, evinde Burnley'yi 5-0 yendi

İngiltere Premier Lig'de iki haftadır galibiyete hasret kalan Manchester City, konuk ettiği Burnley'yi 5-0 mağlup etmeyi başardı. Rakip ağları 3 kez havalandıran Riyad Mahrez, maçın yıldızı oldu.

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Manchester City ile Burnley karşı karşıya geldi. Etihad Stadium'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester City, farklı kazandı.

Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 6, 22 ve 69. dakikalarda Riyad Mahrez, 41. dakikada Bernard Mendy ve 67. dakikada Ferran Torres attı.

Mücadeleyi hat-trick ile noktalayan Riyad Mahrez, Burnley'e karşı son 4 maçta 7 gol atmış oldu. Manchester City ise Burnley'e karşı galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Maviler, bu 7 maçta toplam 28 kez fileleri havalandırdı.

Bu sonucun ardından Manchester City, ligdeki puanını 15'e yükseltti. Burnley ise 5 puanda kaldı. Manchester City, gelecek hafta Fulham'ı ağırlayacak. Burnley ise sahasında Everton ile karşılaşacak.