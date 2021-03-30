Manchester City'de Sergio Agüero sezon sonunda takımdan ayrılıyor

Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin efsane futbolcularından biri olan Sergio Agüero sezon sonunda takıma veda edeceğini açıkladı. 10 yıldan beri City'nin formasını terleten 33 yaşındaki golcü futbolcu, 2011 yılında Atletico Madrid'den transfer edilmişti. İngiliz ekibi Etihad Stadı'nın önüne Arjantinli yıldızın heykelinin dikileceğini duyurdu.

Manchester City'nin son 10 yılına damga vuran efsanevi golcüsü Agüero, sezon sonunda bitecek sözleşmesinin ardından takımdan ayrılacağını açıkladı.

4 PREMIER LİG ŞAMPİYONLUĞU

2011'de Atletico Madrid'den 40 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Manchester City'de 4 Premier Lig şampiyonluğu kazanan Agüero, böylece 10 yıllık City kariyerine veda edecek.

HEYKELİ DİKİLECEK

Manchester City ayrıca, Etihad Stadı'nın önüne Sergio Agüero, David Silva ve Vincent Kompany'nin heykelinin dikileceğini açıkladı. İngiltere'de 384 maçta 257 gol ve 73 asistlik performans sergileyen Sergio Agüero'nun adı son dönemde Barcelona ile ciddi şekilde anılmaktaydı.

(SPORX)