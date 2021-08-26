Manchester City'de Benjamin Mendy depremi! Tecavüz ve taciz suçlamaları nedeniyle gözaltına alındı
Premier Lig devi Manchester City, Fransız futbolcusu Benjamin Mendy'nin skandalıyla sarsıldı. Mendy, dört tecavüz ve bir cinsel taciz suçlamaları nedeniyle gözaltına alındı. Yaşananların ardından İngiliz devi, futbolcunun kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
İngiltere'de Manchester City forması giyen Benjamin Mendy'nin tecavüz ve taciz suçlamaları nedeniyle gözaltına alınması gündeme oturdu. Tecavüz ve cinsel taciz suçlamaları sebebiyle hakkında soruşturma başlatılan futbolcu, Manchester City tarafından kadro dışı bırakıldı.
"SORUŞTURMA BİTENE KADAR KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTIR"
Manchester City'den yapılan açıklamada, "Bugün polis tarafından yöneltilen suçlamaların ardından Benjamin Mendy, soruşturma bitene kadar kadro dışı bırakılmıştır." ifadeleri yer aldı.
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