Manchester City'de Benjamin Mendy depremi! Tecavüz ve taciz suçlamaları nedeniyle gözaltına alındı

Premier Lig devi Manchester City, Fransız futbolcusu Benjamin Mendy'nin skandalıyla sarsıldı. Mendy, dört tecavüz ve bir cinsel taciz suçlamaları nedeniyle gözaltına alındı. Yaşananların ardından İngiliz devi, futbolcunun kadro dışı bırakıldığını açıkladı.