Manchester City 5-0 Crystal Palace Maç Özeti
İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Manchester City, sahasında Crystal Palace'ı 5-0 mağlup etti. City'nin golleri David Silva (2), Vincent Kompany (49), Kevin de Bruyne (60), Raheem Sterling (82) ve Nocolas Otamendi'din (90) geldi.
16.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 16.01.2020 18:19
İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Manchester City, sahasında Crystal Palace'ı 5-0 mağlup etti. City'nin golleri David Silva (2), Vincent Kompany (49), Kevin de Bruyne (60), Raheem Sterling (82) ve Nocolas Otamendi'din (90) geldi.
Kaynak: Dugout
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