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Manchester City 5-0 Crystal Palace Maç Özeti

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Manchester City, sahasında Crystal Palace'ı 5-0 mağlup etti. City'nin golleri David Silva (2), Vincent Kompany (49), Kevin de Bruyne (60), Raheem Sterling (82) ve Nocolas Otamendi'din (90) geldi.

16.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 16.01.2020 18:19

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında , sahasında 'ı 5-0 mağlup etti. City'nin golleri (2), Vincent Kompany (49), Kevin de Bruyne (60), Raheem Sterling (82) ve Nocolas Otamendi'din (90) geldi.

Kaynak: Dugout

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