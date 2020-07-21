Man. United - West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İngiltere Premier ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Şampiyon Liverpool'un ardından gözler şampiyonlar ligine gidecek ilk 4 sıraya çevrildi. Bu bakımdan Man. United-West Ham maçı çok önem taşıyor. Detaylar haberimizde.

Bir taraftan düşme hattında olan West Ham United, bir taraftan ise şampiyonlar ligine doğrudan katılmaya çalışan Manchester United. Bu anlamda çok önem taşıyan bir maç olma özelliği taşıyan Man. United-West Ham United maçını futbol severler dört gözle bekliyor. Peki maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olacak şimdi onları paylaşalım.

MANCHESTER UNİTED - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN?

Mancheste United - West Ham United maçı 22 Temmuz Çarşamba günü saat 20:00 'da oynanacaktır. Maç Man. United'ın evinde Old Trafford'da oynanacaktır.

MANCHESTER UNITED - WEST HAM UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

Man. United - West Ham maçı yarın akşam (22 Temmuz 2020 Çarşamba) saat 20:00 'da oynanacaktır. Tabii bu Türkiye saatine göre oynanacak olan zaman dilimidir. Yani Türkiye saatlerine göre çarşamba günü 20:00 'da maçı TV'den izleyebilirsiniz.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Maç S Sport kanalında yayınlanacaktır. 22 Temmuz saat 20:00'da S Sport kanalını açarak Man Uni. - West Ham maçını HD şekilde izleyebilirsiniz. S Sport frekans bilgilerine aşağıdan bakabilirsiniz:

KanaL: S SPORT HD

Paket: Digiturk

Frekans: 10845

Polarisazyon: H - (Yatay)

SR: 30000

FEC: 5/6

Uydu: Eutelsat 7

DÜŞME HATTINI DA YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Ev sahibi Man. United'ın şimdilik 62 puanı bulunuyor. İlk 4'e girip doğrudan şampiyonlar ligi vizesi alması için bu maçı kazanması gerekiyor. Bunun yanı sıra West Ham United ise 37 puanla 16. sırada yer alıyor. Küme düşmemek için en azından 1 puanı hedefleyen West Ham galibiyet için sahaya çıkacak.