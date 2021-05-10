Mame Thiam sosyal medyadan Filistinlilere destek verdi: Kalbim seninle Mescid-i Aksa
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Mame Thiam sosyal medyadan Filistinlilere destek verdi: Kalbim seninle Mescid-i Aksa

Mame Thiam sosyal medyadan Filistinlilere destek verdi: Kalbim seninle Mescid-i Aksa
Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu Mame Thiam, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesine tepki gösterdi. Yıldız futbolcu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Kalbim seninle Mescid-i Aksa" ifadesini kullandı.

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesi ile başlayan gerginlik tırmanıyor. Hamas'ın roket saldırısının ardından İsrail, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 3'ü çocuk 9 sivil yaşamını yitirdi.

"KALBİM SENİNLE MESCİD-İ AKSA"

Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu Mame Thiam'da bu duruma kayıtsız kalmadı ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail yönetimine tepki gösterdi. Thiam, Fatır Suresi 5. Ayet ile Mescid-i Aksa'nın fotoğrafını paylaşarak, "Kalbim seninle Mescid-i Aksa." ifadesini kullandı.

Mame Thiam sosyal medyadan Filistinlilere destek verdi: Kalbim seninle Mescid-i Aksa
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