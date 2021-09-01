Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, Memduh Öğet ve Yalçın Efe Anma Turnuvası'na katıldı

Türkiye Basketbol Ligi'nin Ankara temsilcilerinden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı sezon öncesi Bolu'da kamp çalışmalarının ardından Mamak Belediyesi Memduh Öğet ve Yalçın Efe Anma Turnuvası'na katıldı.

Türkiye Basketbol Ligi'nin Ankara temsilcilerinden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı sezon öncesi Bolu'da kamp çalışmalarının ardından Mamak Belediyesi Memduh Öğet ve Yalçın Efe Anma Turnuvası'na katıldı.

Türkiye Basketbol Ligi'nin Ankara temsilcilerinden biri olan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı sezon öncesi Bolu'da kamp çalışmalarının ardından Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda 1-3 Eylül arasında gerçekleşecek Mamak Belediyesi Memduh Öğet ve Yalçın Efe Anma Turnuvası'na katıldı. Turnuvanın ilk maçında yeşil-beyazlılar, TED Ankara Kolejliler ile karşılaşacak.

Mamak Belediye Basketbol Takımı Başantrenörü Murat Dikmen, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında yeni sezon için iddialı bir takım oluşturduklarını aktararak, "Takımımız sezon öncesi hazırlıklarını Bolu'da gerçekleştirdiği kamp ile tamamladı. Kamp sonrası yaptığımız çalışmaları pekiştirmek için turnuvada da boy göstereceğiz. Bu turnuva sezon için bize yol gösterici olacak" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı