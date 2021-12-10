İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Mallorca ileCelta Vigokarşı karşıya gelecek. Karşılaşma ile ilgili detaylar futbolseverler, tarafından merak ediliyor. Peki Mallorca - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? detaylar haberimizde.

MALLORCA - CELTA VİGOMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mallorca - Celta Vigomaçı, 10.12.2021 Cuma günü saat 23:00'da başlayacak.

MALLORCA - CELTA VİGOMAÇI HANGİ KANALDA?

Mallorca - Celta Vigo maçı, 10.12.2021 Cuma günü saat 23:00'da Spor Smart'ta yayınlanacak

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