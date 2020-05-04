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Mali müşavirler eylül ayına kadar yapılacak bildirimler için düzenleme istedi

Mali müşavirler eylül ayına kadar yapılacak bildirimler için düzenleme istedi
04.05.2020 11:13 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:13

Mali müşavirlik ve denetim sektörü mensuplarının salgın riski altında bulunduklarına dikkat çeken BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz, eylül ayına kadar yapılacak tüm bildirimlerdeki yanlışların bu süre içinde düzeltilmesi durumunda hiçbir ceza ve faiz uygulanmamasını istedi.

Mali müşavirlik ve denetim sektörü mensuplarının salgın riski altında bulunduklarına dikkat çeken BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz, eylül ayına kadar yapılacak tüm bildirimlerdeki yanlışların bu süre içinde düzeltilmesi durumunda hiçbir ceza ve faiz uygulanmamasını istedi.

Kaynak: Dunya.com

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