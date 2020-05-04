Mali müşavirler eylül ayına kadar yapılacak bildirimler için düzenleme istedi

Mali müşavirlik ve denetim sektörü mensuplarının salgın riski altında bulunduklarına dikkat çeken BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz, eylül ayına kadar yapılacak tüm bildirimlerdeki yanlışların bu süre içinde düzeltilmesi durumunda hiçbir ceza ve faiz uygulanmamasını istedi.