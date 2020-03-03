Malcolm Christie'nin Manchester United'a Attığı Gol
Derby County Mart 2002'de Pride Park'ta Manchester United ile karşılaşıyor. Malcolm Christie'nin iki gol attığı maçta Derby County ve Manchester United 2-2 berabere kalıyor. Malcolm Christie'ni beraberliği getiren golünün görüntüleri Dugout farkıyla sizlerle.
03.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 03.03.2020 18:21
Derby County Mart 2002'de Pride Park'ta Manchester United ile karşılaşıyor. Malcolm Christie'nin iki gol attığı maçta Derby County ve Manchester United 2-2 berabere kalıyor. Malcolm Christie'ni beraberliği getiren golünün görüntüleri Dugout farkıyla sizlerle.
Kaynak: Dugout
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