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Malcolm Christie'nin Manchester United'a Attığı Gol

Derby County Mart 2002'de Pride Park'ta Manchester United ile karşılaşıyor. Malcolm Christie'nin iki gol attığı maçta Derby County ve Manchester United 2-2 berabere kalıyor. Malcolm Christie'ni beraberliği getiren golünün görüntüleri Dugout farkıyla sizlerle.

03.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 03.03.2020 18:21

Derby County Mart 2002'de Park'ta ile karşılaşıyor. Malcolm Christie'nin iki gol attığı maçta Derby County ve Manchester United 2-2 berabere kalıyor. Malcolm Christie'ni beraberliği getiren golünün görüntüleri Dugout farkıyla sizlerle.

Kaynak: Dugout

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