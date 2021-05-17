Malatyalı sporcu Avrupa üçüncüsü oldu

Malatyalı sporcu Serhat Güngör, Avrupa Yürüyüş Kupasında U20 kategorisinde üçüncü oldu.

Malatyalı sporcu Serhat Güngör, Avrupa Yürüyüş Kupasında U20 kategorisinde üçüncü oldu.

Avrupa Yürüyüş Kupası Çekya'nın Podebrady kentinde düzenlendi. Türkiye adına kupaya katılan Serhat Güngör, U20 kategorisinde 10 km yarışında 42 dakika 20 saniyelik derecesiyle Avrupa üçüncüsü Oldu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, "Sporcumuz Serhat göğsümüzü bir kez daha kabarttı. Milli takım kafilesinde tek madalya alarak ilk üçe giren tek sporcu serhat oldu. Bizleri onure etti. Ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil etti. Kendisinden daha nice ve daha iyi dereceler bekliyoruz. Şahsım ve kurumum adına sporcumuz Serhat Güngör'ü, ailesini ve antrenörümüz Nihat Erim'i tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı