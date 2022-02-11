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Malatyalı Sporcu Aslan, Avrupa Şampiyonasında iddialı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Malatyalı Sporcu Aslan, Avrupa Şampiyonasında iddialı

Malatyalı Muay Thai milli sporcusu Eylül Aslan, Avrupa Şampiyonasına iddialı hazırlandı.

MALATYA (İHA) - Malatyalı Muay Thai milli sporcusu Eylül Aslan, Avrupa Şampiyonasına iddialı hazırlandı.

İstanbul'da 13-20 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan Muay Thai Avrupa Şampiyonasına katılacak olan milli sporcu Eylül Aslan, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan' ı makamında ziyaret etti.

Muay Thai Milli Sporcusu Eylül Aslan, Avrupa Şampiyonasına iddialı hazırlandığını belirterek, madalya ile dönmek için çaba göstereceğini vurguladı.

Kayhan ise Eylül Aslan'a Avrupa Şampiyonasında başarılar diledi. - MALATYA

Malatyalı Sporcu Aslan, Avrupa Şampiyonasında iddialı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Milli Sporcu, Muay Thai, Malatya, Eylül, Spor, Haberler

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