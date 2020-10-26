Malatya Ticaret Borsası
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Malatya Ticaret Borsası

26.10.2020 17:33 | Son Güncelleme: 26.10.2020 17:36
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında organik gün kurusu kayısının kilogramı 35 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında organik gün kurusu kayısının kilogramı 35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Organik gün kurusu kayısı Kg35,00 35,00
Gün kurusu Kg31,0031,00
Organik kuru kayısı Kg34,5034,50
Kuru kayısı Kg22,4427,50
Kayısı çekirdeği (iç tatlı) Kg 21,0021,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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