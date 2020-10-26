Malatya Ticaret Borsası
26.10.2020 17:33 | Son Güncelleme: 26.10.2020 17:36
Malatya Ticaret Borsasında organik gün kurusu kayısının kilogramı 35 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında organik gün kurusu kayısının kilogramı 35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Organik gün kurusu kayısı
|Kg
|35,00
|35,00
|Gün kurusu
|Kg
|31,00
|31,00
|Organik kuru kayısı
|Kg
|34,50
|34,50
|Kuru kayısı
|Kg
|22,44
|27,50
|Kayısı çekirdeği (iç tatlı)
|Kg
|21,00
|21,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik
Haber Yorumları
500