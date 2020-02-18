Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında 5 nolu organik kuru kayısının kilogramı 27,13 liradan satıldı.
18.02.2020 16:42 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:42
Malatya Ticaret Borsasında 5 nolu organik kuru kayısının kilogramı 27,13 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|5 nolu organik kuru kayısı
|Kg
|27,13
|27,13
|Kuru kayısı
|Kg
|11,50
|16,25
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|3,94
|3,94
|Kayısı çekirdeği içi tatlı
|Kg
|16,00
|16,00
Kaynak: AA