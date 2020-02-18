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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında 5 nolu organik kuru kayısının kilogramı 27,13 liradan satıldı.

18.02.2020 16:42 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:42
Malatya Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında 5 nolu organik kuru kayısının kilogramı 27,13 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
5 nolu organik kuru kayısı Kg 27,13

27,13

Kuru kayısı Kg11,50

16,25

Endüstriyel kuru kayısı Kg3,94

3,94

Kayısı çekirdeği içi tatlı Kg16,00

16,00

Kaynak: AA
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