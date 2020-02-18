Malatya Ticaret Borsası

18.02.2020 16:42 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:42

Malatya Ticaret Borsasında 5 nolu organik kuru kayısının kilogramı 27,13 liradan satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) 5 nolu organik kuru kayısı Kg 27,13 27,13 Kuru kayısı Kg 11,50 16,25 Endüstriyel kuru kayısı Kg 3,94 3,94 Kayısı çekirdeği içi tatlı Kg 16,00 16,00

Kaynak: AA