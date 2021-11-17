Tehdit ve gasp iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

MALATYA (AA) - Malatya'da tehdit ve gasp suçlarını işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Temmuz'da toplam 1 milyon 250 bin lira değerinde 2 dairenin tehditle vekaletname alınarak satışlarını gerçekleştirdikleri iddiasıyla 4 zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 1'i savcılıkça diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.