Malatya'da okullar arası yıldızlar voleybol grup maçları başladı
AA / Mehmet Emin Göresiye - Haberler | Spor
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyet programında yer alan Okullar Arası Yıldız Kız ve Erkekler Voleybol Grup müsabakaları Malatya'da başladı.
MALATYA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyet programında yer alan Okullar Arası Yıldız Kız ve Erkekler Voleybol Grup müsabakaları Malatya'da başladı.
Tecde ve Battalgazi Spor salonlarında başlayan grup müsabakalarına Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman ilerinden 9 erkek 9 kız takımı katıldı.
Üç gün sürecek müsabakalar, üç grup üzerinden oynanacak, grup birincileri yarı final müsabakalarına katılacak.
AA / Mehmet Emin Göresiye - Spor Haberleri
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