Malatya'da esnafa destek kampanyası işlere olumlu yansıdı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nun başlattığı 'Gün birlik günü, alışverişini yerel esnaftan yap, esnafına sahip çık' kampanyası Malatya'da ciddi karşılık buldu.

MTSO tarafından hazırlanan afişler ve kampanyanın logosunun yer aldığı açık/kapalı levhaları kent genelindeki işyerlerine dağıtıldı. İşyeri camlarına ve kapılarına asılan afişler, alışverişlerde haraketlilik oluşturdu.

"Esnaflar olarak kampanyayı yürekten destekliyoruz"

Malatya TSO'nun başlattığı kampanya hakkında görüş bildiren esnaflardan Ahmet Alp, "Yapılan çağrının önemli bir farkındalık oluşturduğunu belirterek, "Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Pandemiden dolayı ciddi sıkıntı içindeyiz. Son sokağa çıkma kısıtlamaları, kapanmalar ve bazı tedbirler biz esnaf camiasını bitme noktasına getirdi. Bağlı olduğumuz, aidat ödediğimiz odaların sessizliği, belediyelerimizin diğer illere nazaran bizleri rahatlatacak adım atmaması motivasyon olarak bizi bayağı etkiledi. Tam da böyle bir dönemde Oğuzhan başkanın başlattığı "alışverişini yerel esnaftan yap gün birlik günü" kampanyası yeniden heyecanlanmamızı sağladı" dedi.

Esnaf Ahmet Özçelik, "Esnaflar olarak bu kampanyayı yürekten destekliyoruz. Ticaret ve Sanayi Odamızın hazırladığı ve bizlere dağıttığı afişleri işyerlerimize astık. Yapılan çağrının vatandaş tarafından olumlu karşılık gördüğünün farkındayız. İşlerimizde son günlerde bir hareketlenme oldu" ifadelerini kullandı.

Sadıkoğlu: "Kampanyanın esnaflar tarafından sahiplenilmesi memnuniyet verici"

Kampanyanın esnaf camiasında karşılık bulmasının memnuniyet verici olduğunu söyleyen Sadıkoğlu, "Başlatmış olduğumuz kampanyanın esnaflar tarafından sahiplenilmesi bizleri daha çok memnun ediyor. Kampanyanın amacına ulaştığını görüyoruz. Esnaf kardeşlerimizin içinde bulunduğu durumu bizzat hisseden ve her daim destek olmaya hazır bir oda olduğumuzu bir kez daha yineliyorum. Vatandaşlarımızdan ricamız; yaklaşan yılbaşı öncesi yapacakları alışveriş varsa, bu alışverişlerini internetten veya global, ulusal firmalardan değil, Malatya'mızın esnafından yapsınlar. Ben hemşerilerimin bu konuya hassasiyetle yaklaşacaklarını düşünüyorum. Hemşerilerimizin bu sorumlu yaklaşımları karşısında, esnaf kardeşlerimizin de fiyatlar anlamında yardımcı olacaklarından eminiz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı