Malatya'da emlakçılar kayısı sezonu sonrası umutlu
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Malatya'da emlakçılar kayısı sezonu sonrası umutlu

Malatya'da emlakçılar kayısı sezonu sonrası umutlu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Malatya'da emlakçılar, kayısı hasadının bitmesi ile konut sektörünün hareketlenmesini bekliyor.

Malatya'da emlakçılar, kayısı hasadının bitmesi ile konut sektörünün hareketlenmesini bekliyor.

Kayısı başkenti Malatya'da başlayan hasat devam ederken, kent ekonomisinin de hasat sonu ile birlikte hareketlenmesi bekleniliyor. Korona virüs sürecinde etkilenen sektörlerden biri olan emlak sektörü de Malatya'da kayısı hasadının bitmesi ile konut satışlarının da hareketleneceği görüşünde.

Kentte emlakçılık yapan Cevdet Zafer, kayısının son dönemlerde fiyat istikrarı ile birlikte çiftçinin yüzünü güldürdüğünü bununla birlikte dolaylı olarak birçok sektöründe kayısı hasadı ile birlikte hareketleneceğini ifade etti. Pandemi döneminde birçok sektör gibi emlak sektörünün de etkilendiğini dile getiren Zafer, "Malatya'da herkes kayısının hasadını bekliyor. Düğün yapacak olanlar, ev alacak olan üreticilerimiz kayısıda hasat sezonunun tamamlanmasını bekliyor. Bu yıl kayısı hak ettiği değerde satılıyor, kayısı sezonunun sona ermesi ile kent ekonomisinin de hareketleneceğini düşünüyoruz. Üreticilerin kayısıdan elde ettiği paranın bir kısmını gayrimenkule ayıracaklarını düşünüyorum" diye konuştu. - MALATYA

Malatya'da emlakçılar kayısı sezonu sonrası umutlu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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