Malatya'da Basketbol U-16 Erkekler Bölge Şampiyonası başladı - Haberler
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Malatya'da Basketbol U-16 Erkekler Bölge Şampiyonası başladı

AA, Mehmet Emin Göresiye - Spor
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Malatya'da Basketbol U-16 Erkekler Bölge Şampiyonası başladı

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 2021-2022 sezonu faaliyet programı kapsamında düzenlenen U-16 erkekler 5 bölge Malatya şampiyonası başladı.

DİYARBAKIR (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 2021-2022 sezonu faaliyet programı kapsamında düzenlenen U-16 erkekler 5 bölge Malatya şampiyonası başladı.

Tecde Spor Salonu'nda oynanan müsabakalara Malatya, Diyarbakır, Batman, Adıyaman, Tunceli, Elazığ, Bitlis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinden 14 takım katıldı.

5 gün sürecek şampiyona sonunda ilk 4 takım yarı final müsabakalarına katılacak. ???????

AA / Mehmet Emin Göresiye - Spor

Diyarbakır, basketbol, Türkiye, Malatya, Spor, Haberler

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