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Malatya'da 3 antrenöre milli görev

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Malatya'da 3 antrenöre milli görev

Malatya'da 3 masa tenisi antrenör milli takım antrenörlüğüne davet edildi.

Malatya'da 3 masa tenisi antrenör milli takım antrenörlüğüne davet edildi.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi antrenörlerinden Ömer Tekin, Miraç Kahraman ve Derya Tuncal'a milli görev verildi.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi Antrenörü Ömer Tekin'e Minikler-Küçükler kategorisinden sorumlu antrenör, Derya Tuncal'a Yıldız Kızlardan sorumlu antrenör, Miraç Kahraman ise Genç Erkek Milli Takım antrenörlüğü görevine atandı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı - Spor

Milli Takım, gençlik, Malatya, Milli, Spor, Haberler

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