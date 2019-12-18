Mahmut Demir, Amerikalının sırtında verdiği zafer pozunu anlattı

18.12.2019 11:45 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:50

Eski Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Mahmut Demir, Suluova Meslek Yüksekokulunda verdiği konferansta, Amerikalı güreşçiyi yendikten sonra sırtına oturarak verdiği zafer pozunu anlattı.



Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen 'Başarıya Ulaşmanın Yolu, Zorluklar ile Mücadele Etme, Nasıl Şampiyon Oldum' konulu konferans, eski Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Mahmut Demir tarafından Suluova Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda gerçekleşti. Konferansta Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Demir, Amerikalı güreşçinin sırtına oturarak verdiği pozun ayrıntılarını öğrencilerle paylaştı.



Konferansa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Kürkçü, Suluova MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Murat Karavin ve öğrenciler katıldı.



Şampiyonluklara giden yolda yapılan mücadele nasıl örnek sporcu olduğunu dile getiren Demir, tecrübelerini paylaşarak önemli mesajlar verdi. Öğrencilere önlerine çıkan engellerden bıkıp pes etmemeleri tavsiyesinde bulunan Demir, neden şampiyon olduğunu açıkladı. Spora başladığı yıllarda kendisine 'senden güreşçi olmaz' diyenlere karşı azim ve çabasını kaybetmeden çalıştığını belirten Demir, "Her seferinde ben azimle hırsla bu işin üzerinde çalıştım" dedi. 25 yıl önce karşılaştığı Amerikalı rakibi şimdiki ABD Güreş Federasyonu Başkanı Bruce Baumgartner'in sırtına oturup verdiği zafer pozu dile getiren Demir, "Kazanırsam 37 yıl aradan sonra Türkiye takım halinde şampiyon olacak, ben de ferdi olarak şampiyon olacaktım. Amerikalıyı yenemezsek, görevini yapamayan birisi olacaktım. Rabb'im yüzümüze baktı, o motivasyon içerisinde maça çıktım. Amerikalı ile 8 dakikası 0-0 biten ihtarlarla ben öndeydim. Müsabakanın bitimine 3 saniye vardı ben Amerikalıdan puan aldım, üzerinde oturdum bu fotoğraf karesini verdik. Türk milli takımında ben de şampiyon oldum. Şampiyonluk sonrası bir basın toplantısında o fotoğrafı çeken Amerikalı gazetecinin kendisine; 'Bizim sporcunun sırtına oturdunuz, ayıp değil mi?' diye sordu. Ben de dedim ki 'O zaman da Cumhuriyetin 71. yıl dönümüydü. Haklısınız çok ayıp ettik, siz 71 yıldır Türk ve İslam aleminin sırtında oturuyorsunuz, ben üç saniye oturdum. Zorunuza mı gitti' dedim. Tabii, onlar sizler gibi beni alkışlamadılar, basın toplantısı bitti" diye konuştu.



Programın ardından Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Kürkçü, Mahmut Demir'e günün anısına fidan sertifikası takdim etti. - AMASYA

Kaynak: İHA