Mahmoud Charr, Köln'de ringe çıkıyor
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Mahmoud Charr, Köln'de ringe çıkıyor

Mahmoud Charr, Köln'de ringe çıkıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Şampiyon boksör Mahmoud Charr, cumartesi günü Amerikalı Lovejoy Christopher karşısında yumruk sallayacak.

Şampiyon boksör Mahmoud Charr, cumartesi günü Amerikalı Lovejoy Christopher karşısında yumruk sallayacak.

Arap dünyasının ilk dünya şampiyonu ve Türkiye sevdalısı Mahmoud Charr, 15 Mayıs Cumartesi gecesi Almanya'nın Köln kentinde ringe çıkıyor. Türk boks kulübü EC BOXİNG formasıyla eldiven giyecek olan Suriye asıllı boksör, Amerikalı Lovejoy Christopher karşısına çıkacak. Mahmoud Charr, bu karşılaşmayı kazanması durumunda şu an dünyanın Muhammed Ali'si olarak bilinen süper şampiyon Anthony Joshua'yla karşılaşacak. Sporcunun promotörü Erol Ceylan, hedeflerinin büyük olduğunu belirterek, "Mahmoud, kazandığı dünya şampiyonluğu ile dünya çapında büyük başarılara imza atmış elit bir boksördür. Kendisiyle büyük planlarımız var. Hedefimiz dünyanın zirvesindeki maçlara imza atarak, şampiyonluk kemerlerini bir bir toplamaktır. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

Vedat Alyaz: "Charr, maçtan sonra Türkiye'ye teşekkür ziyareti yapacak"

Yeni rakibin zorlu bir isim olduğunu belirten sporcunun basın danışmanı Vedat Alyaz, "Rakibimiz Lovejoy, bugüne kadar yaptığı 19 karşılaşmanın hepsini nakavtla kazanmış olan güçlü bir isim. Daha önce iki kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ederek altın kemerlerini hediye eden dünya şampiyonu Mahmoud Charr, bu karşılaşmanın ardından aynı zamanda danışmanlığını da yapan diplomat Marco Schmidt ile birlikte yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ederek, Suriyeli mültecilere yardımlarından dolayı tüm Türkiye'ye teşekkür edip, dünya şampiyonluk kemerini hediye edecek. Ayrıca Afrika ülkeleriyle Türkiye arasındaki diplomatik ve ticari ilişkilerin gelişmesi için görüşmeler yapacaklar" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Mahmoud Charr, Köln'de ringe çıkıyor
Mahmoud Charr, Köln'de ringe çıkıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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