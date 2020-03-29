Mahfi Eğilmez'den açık mektup: Yasa gerekiyorsa yasa, para gerekiyorsa para Eski Hazine Müsteşarı ekonomist Mahfi Eğilmez, hükümete açık bir mektup kaleme aldı.

Eski Hazine Müsteşarı ekonomist Mahfi Eğilmez, hükümete açık bir mektup kaleme aldı. Eğilmez, Twitter'dan yaptığı paylaşımda koronavirüs salgınıyla mücadelede "iki konuda acil düzenleme" yapılması gerektiğine dikkat çekti.