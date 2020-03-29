Mahfi Eğilmez'den açık mektup: Yasa gerekiyorsa yasa, para gerekiyorsa para
Eski Hazine Müsteşarı ekonomist Mahfi Eğilmez, hükümete açık bir mektup kaleme aldı.
29.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:30
Eski Hazine Müsteşarı ekonomist Mahfi Eğilmez, hükümete açık bir mektup kaleme aldı. Eğilmez, Twitter'dan yaptığı paylaşımda koronavirüs salgınıyla mücadelede "iki konuda acil düzenleme" yapılması gerektiğine dikkat çekti.
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Kaynak: Dunya.com