Yasemin Ergene'den sosyal medyayı sallayan spor pozları

İş insanı İzzet Özilhan'la 14 yıllık evliliğini sonlandırdıktan daha çok göz önünde olmaya başlayan oyuncu Yasemin Ergene, sosyal medyadaki son paylaşımıyla ortalığı karıştırdı. Güzel oyuncunun spor yaparken paylaştığı dikkat çekici pozlar, kısa sürede gündeme otururken takipçilerden yorum yağdı.

BAĞDAŞ KURARAK SPOR YAPTI

Ergene, son paylaşımıyla yine sosyal medyayı salladı. Spor yaptığı anları paylaşan Ergene, fotoğrafına "Bağdaş kurarak daha rahat" notunu düştü. Doğal ve enerjik haliyle beğeni toplayan ünlü isim, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Takipçileri, Ergene'nin hem fit görünümüne hem de pozitif enerjisine dikkat çekerken, bu karelerin "ayrılık sonrası yenilenen imajının" güçlü bir yansıması olduğu yorumları yapıldı.

14 YILLIK EVLİLİĞİ BİTİRDİ

2011'de İzzet Özilhan ile nikâh masasına oturduktan sonra oyunculuğu bırakarak sakin bir yaşam tercih eden ve "Yasemin Özilhan" olarak tanınan Ergene, 3 Eylül itibarıyla 14 yıllık evliliğini resmen noktaladı. Boşanma sonrası özgüveni ve enerjisiyle yeniden gündeme gelen oyuncu, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.