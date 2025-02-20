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Wanda Nara ve L-Gante, derbi günü İstanbul'da

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Mauro Icardi ile boşanma sürecinde olan Wanda Nara ve şarkıcı sevgilisi L-Gante'nin İstanbul'un çeşitli noktalarını ziyaret etmeyi planladığı ve pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sırasında bir ödül törenine katılacağı öğrenildi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile boşanma sürecinde olan Wanda Nara'nın, şarkıcı sevgilisi L-Gante ile hafta sonu İstanbul'da olacağı belirtildi.

ÖDÜL TÖRENİNE KATILACAKLAR

Çiftin İstanbul'un çeşitli noktalarını ziyaret etmeyi planladığı aktarılırken, pazartesi günü oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisi oynandığı sırada Wanda'nın bir ödül törenine katılacağı ve derbide statta olmayacağı öne sürüldü.

Wanda Nara'nın, derbi saatlerinde Çırağan Sarayı'nda düzenlenecek bir ödül törenine katılarak ödül alması bekleniyor. Bu program nedeniyle derbiyi stadyumdan izleyemeyecek olan çiftin, İstanbul'daki planları arasında maçın bir parçası olmak bulunmuyor. Wanda Nara ve L-Gante'nin İstanbul'da kısa süreli kalacakları ve Salı ya da Çarşamba günü ülkeleri Arjantin'e geri dönecekleri öğrenildi.

Wanda Nara ve L-Gante, derbi günü İstanbul'da
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Magazin
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıEMRE ÜRKER:

ikiside tarlabaşı torbacısı gibi

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Haber YorumlarıMesut Aydın:

öyle bir hata yapmayın bence

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Haber YorumlarıVatansever:

şu üç kuruşluk mandanın sının haberlerde yer almasının açıklaması nedir acaba

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Aha geldi wanda nara haberi bayağı yoktu

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