Wanda Nara ve L-Gante, derbi günü İstanbul'da

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile boşanma sürecinde olan Wanda Nara'nın, şarkıcı sevgilisi L-Gante ile hafta sonu İstanbul'da olacağı belirtildi.

ÖDÜL TÖRENİNE KATILACAKLAR

Çiftin İstanbul'un çeşitli noktalarını ziyaret etmeyi planladığı aktarılırken, pazartesi günü oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisi oynandığı sırada Wanda'nın bir ödül törenine katılacağı ve derbide statta olmayacağı öne sürüldü.

Wanda Nara'nın, derbi saatlerinde Çırağan Sarayı'nda düzenlenecek bir ödül törenine katılarak ödül alması bekleniyor. Bu program nedeniyle derbiyi stadyumdan izleyemeyecek olan çiftin, İstanbul'daki planları arasında maçın bir parçası olmak bulunmuyor. Wanda Nara ve L-Gante'nin İstanbul'da kısa süreli kalacakları ve Salı ya da Çarşamba günü ülkeleri Arjantin'e geri dönecekleri öğrenildi.