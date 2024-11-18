Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye bir darbe daha: Yeni sevgilisiyle sahnede öpüştü
Mauro Icardi'nin eski sevgilisi Wanda Nara, yeni sevgilisi L-Gante ile bir konserde sahneye çıkarak öpüştü. Bu anlar kısa süre içerisinde büyük yankı uyandırdı.
Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara, sevgilisi L-Gante'ye konser verdiği sırada sürpriz yaparak sahneye çıktı. İkilinin dudak dudağa anları çok konuşuldu.
SAHNEDE ÖPÜŞTÜLER
Geçtiğimiz günlerde açtığı canlı yayın sırasında L-Gante ile dudak dudağa görüntüler veren Wanda Nara, bu sefer sevgilisinin sahnesine gitti.
Şarkı söyleyen L- Gante bir anda arkadan Wanda Nara'yı getirdi. Sevgilisinin şarkısına eşlik eden Nara, aynı zamanda L-Gante'yi öpücüklere boğdu. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.