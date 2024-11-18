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Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye bir darbe daha: Yeni sevgilisiyle sahnede öpüştü

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Mauro Icardi'nin eski sevgilisi Wanda Nara, yeni sevgilisi L-Gante ile bir konserde sahneye çıkarak öpüştü. Bu anlar kısa süre içerisinde büyük yankı uyandırdı.

Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara, sevgilisi L-Gante'ye konser verdiği sırada sürpriz yaparak sahneye çıktı. İkilinin dudak dudağa anları çok konuşuldu.

SAHNEDE ÖPÜŞTÜLER

Geçtiğimiz günlerde açtığı canlı yayın sırasında L-Gante ile dudak dudağa görüntüler veren Wanda Nara, bu sefer sevgilisinin sahnesine gitti.

Şarkı söyleyen L- Gante bir anda arkadan Wanda Nara'yı getirdi. Sevgilisinin şarkısına eşlik eden Nara, aynı zamanda L-Gante'yi öpücüklere boğdu. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye bir darbe daha: Yeni sevgilisiyle sahnede öpüştü
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıSempatik0037 Ben:

motor ....

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Haber YorumlarıTT:

Rezillik ve ahmaklık diz boyu... Başkasının yatağından aldığın kadını sahneye çıkarıyorsunda, yarın başkasının yatağında sahne almayacağı garantisi mi var.... Karakter ortada... Can çıkar, huy çıkmaz...

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Haber YorumlarıMGk:

Bizi de bu kültüre itmeye çalışan nowmızsızlar var

Yorum Beğen18
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Haber YorumlarıHalit Kilic:

Değiş tokuş

Yorum Beğen12
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Haber YorumlarıASPAVA38:

VAY WANDA VAY..SEN. NEYMİŞİN.. ÜLKENİN TEK SORUNU SENSİN İNAN..

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Haber YorumlarıAkıncı:

Buna da iyi kayacak o kadin...

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Haber YorumlarıMuhammet Ülker:

gslilerin yengesi :))))

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