Wanda Nara'dan Icardi'ye bir darbe daha

Mauro Icardi ile Wanda Nara, boşanmanın eşiğinden döndükten sonra aralarındaki sorunları geride bırakıp yeniden bir araya gelmişti.

ORTALIK KARIŞTI

Kısa bir süre önce barışan Mauro Icardi ile Wanda Nara, birlikteliğinde yeni bir kriz patlak verdi. Wanda Nara daha önce adının aşk dedikodularına karıştığı Arjantinli rapçi L-Gante ile birlikte cadılar bayramı partisine katıldı.

TAKİP ETMEYİ BIRAKTI

Wanda Nara ile L-Gante'nin sosyal medyada hızla yayılan samimi görüntüleri sonrasında Mauro Icardi, Nara'yı sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı.

ÜNLÜ RAPÇİNİN KIZIYLA TANIŞTI

Tüm bunların ardından Wanda Nara, bir hamle daha yaptı ve L-Gante'in önceki ilişkisinden dünyaya gelen kızı Jamaica ile tanıştı. Nara, ünlü rapçi ve küçük kızı ile çektirdiği bu fotoğrafı sosyal medya hesabından kalp emojisiyleyayımladı. Buna karşın Wanda Nara, iki kızının babasını hâlâ sosyal medya platformunda takip etmeye devam ediyor.