Sapanca Gölü'nde hayatını kaybeden ünlü yönetmen Abdulkadir Ceylan Ede'nin cenazesi Eskişehir'e getirildi ve toprağa verildi. Cenaze namazına akrabaları ve sevenleri katıldı.

Girdiği Sapanca Gölü'nde hayatını kaybeden ünlü yönetmen Abdulkadir Ceylan Ede, Eskişehir'de toprağa verildi.

4 Eylül Pazartesi akşam saatlerinde Sapanca Gölü'ne girerek ve boğulma tehlikesi geçiren, ardından da hayatını kaybeden 58 yaşındaki ünlü yönetmen Abdulkadir Ceylan Ede'nin cenazesi Eskişehir'e getirildi. Annesi Türkan Ede'nin evine getirilen cenaze için helallik istendi. Ünlü yönetmenin annesi Türkan Ede ve Ceylan Ede'nin kızı Aleyna Ede adeta gözyaşına boğulurken ayakta durmakta güçlük çekti. Odunpazarı ilçesi Gültepe Mahallesi'nde bulunan Üniversite Evleri Mescid'inde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına, Ede'nin akrabaları ve sevenleri katıldı. Sevilen yönetmenin tabutunun üzerine sürekli giydiği yeleği serildi. Ede'nin cenazesi Asri Mezarlık'ında toprağa verildi.

"Ayaklarım tutmuyor" demişti"

Ceylan Ede'nin 43 yıllık arkadaşı ve olay anında yanında bulunan Fikri Yılmaz, "Deli dolu biriydi. Olağanüstü üstü bir tipti. Orkestra yöneticisiydi. Çok alçakgönüllü biriydi. Suyun içindeyken "ayaklarım tutmuyor" demişti. Yetişmedik açıkçası, yardımcı olamadık açıkçası. Ama bu durumun kalple ilgili olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Doktor raporunda boğulma denilmişti. Bizim kanımıza göre ayaklarında ciddi bir problem var" dedi.

Olay geçmişi

4 Eylül Pazartesi akşam saatlerinde Sakarya'nın Kırkpınar Mahallesi mevkiindeki Sapanca Gölü'ne yönetmen Abdulkadir Ceylan Ede(58) arkadaşlarıyla birlikte kayıkla açıldı. Kayıktan suya atlayan ünlü yönetmen boğulma tehlikesi geçirdi. Ede'yi sudan çıkaran arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler Abdulkadir Ceylan Ede'ye kalp masajı yaptı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Abdulkadir Ceylan Ede, tüm müdahillere rağmen kurtarılamadı.

Birçok dizi ve filmde yer almıştı

Abdulkadir Ceylan Ede, 1965 yılında Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde doğdu. Eskişehir Bahçelievler Lisesi sonrası Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Sinema TV bölümünü bitirip mezun oldu. Öğrencilik yıllarında çektiği kısa film ile Adana Altın Koza Film Festivalinde finalist olmuştu. Abdulkadir Ceylan Ede, Aynalı Tahir, Pusat, Acı Hayat gibi reyting rekorları kıran birçok televizyon dizisine yönetmenlik yapmıştı. - ESKİŞEHİR