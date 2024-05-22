Ünlü futbolcu düğün fotoğrafında eşinin yüzünü gizledi

Sezonun tamamlanmasının ardından memleketi Trabzon'a dönerek evlenen ünlü futbolcu düğün fotoğrafında eşinin yüzünü gizlemesi dikkat çekti.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü futbolcu Abdulkadir Ömür dünya evine girdi. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e transfer olan ünlü futbolcu sezonun bitmesinin ardından soluğu memleketin de aldı.

Trabzon'da düzenlenen sade bir törenle dünya evine giren ünlü futbolcunun paylaştığı fotoğraf müstakbel eşinin yüzü emoji ile gizlendiği görüldü.

İLK KUTLAYAN ACUN ILICALI OLDU

Ünlü futbolcuyu kutlayanlar arasında Hull City'in sahibi Acun Ilıcalı oldu. Ilıcalı, takımın önemli oyuncuları arasında yer alan Ömür'e mutluluklar diledi.